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на тему Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.

Додано: Сер 30 жов, 2024 22:37 путін програв Грузію



Вибори у Грузії, які за допомогою фальсифікацій виграла Грузинська мєчта, ймовірно будуть анульовані, і проведені перевибори. Проросійська влада на чолі з Іванішвілі зараз зробила все, щоби грузинський народ отримав шанс на майбутнє без росії. Детальніше про ситуацію в Грузії в інтерв’ю Finance.ua розповів доктор політичних наук, політолог Вахтанг Маісая.



00:00 🔵 хто привітав Грузинську мрію з фейковою перемогою

01:43 🔵 чому Китай не підтримав путінську мєчту і яка реакція США

02:51 🔵 протести в Тбілісі і як фальсифікували вибори

04:53 🔵 чи працюватиме парламент Грузії без опозиції? Сценарії розвитку подій

08:04 🔵 перевибори в Грузії

09:50 🔵 політичний глухий кут - Грузія на роздоріжжі

11:44 🔵 які настрої серед грузинського народу

14:42 🔵 мрія, а не мєчта. Чому великі міста не підтримали владу

16:01 🔵 обнулення списків опозиції - які наслідки

20:04 🔵 що буде з президенткою Зурабішвілі. Підсумки



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини 00:00 🔵 хто привітав Грузинську мрію з фейковою перемогою01:43 🔵 чому Китай не підтримав путінську мєчту і яка реакція США02:51 🔵 протести в Тбілісі і як фальсифікували вибори04:53 🔵 чи працюватиме парламент Грузії без опозиції? Сценарії розвитку подій08:04 🔵 перевибори в Грузії09:50 🔵 політичний глухий кут - Грузія на роздоріжжі11:44 🔵 які настрої серед грузинського народу14:42 🔵 мрія, а не мєчта. Чому великі міста не підтримали владу16:01 🔵 обнулення списків опозиції - які наслідки20:04 🔵 що буде з президенткою Зурабішвілі. Підсумкита не пропускайте важливі новини Ірина_

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