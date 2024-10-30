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путін програв Грузію

путін програв Грузію
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:37

путін програв Грузію



Вибори у Грузії, які за допомогою фальсифікацій виграла Грузинська мєчта, ймовірно будуть анульовані, і проведені перевибори. Проросійська влада на чолі з Іванішвілі зараз зробила все, щоби грузинський народ отримав шанс на майбутнє без росії. Детальніше про ситуацію в Грузії в інтерв’ю Finance.ua розповів доктор політичних наук, політолог Вахтанг Маісая.

00:00 🔵 хто привітав Грузинську мрію з фейковою перемогою
01:43 🔵 чому Китай не підтримав путінську мєчту і яка реакція США
02:51 🔵 протести в Тбілісі і як фальсифікували вибори
04:53 🔵 чи працюватиме парламент Грузії без опозиції? Сценарії розвитку подій
08:04 🔵 перевибори в Грузії
09:50 🔵 політичний глухий кут - Грузія на роздоріжжі
11:44 🔵 які настрої серед грузинського народу
14:42 🔵 мрія, а не мєчта. Чому великі міста не підтримали владу
16:01 🔵 обнулення списків опозиції - які наслідки
20:04 🔵 що буде з президенткою Зурабішвілі. Підсумки

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