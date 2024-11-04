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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:37

Відео новини від Finance.ua



Вибори у Грузії, які за допомогою фальсифікацій виграла Грузинська мєчта, ймовірно будуть анульовані, і проведені перевибори. Проросійська влада на чолі з Іванішвілі зараз зробила все, щоби грузинський народ отримав шанс на майбутнє без росії. Детальніше про ситуацію в Грузії в інтерв’ю Finance.ua розповів доктор політичних наук, політолог Вахтанг Маісая.

00:00 🔵 хто привітав Грузинську мрію з фейковою перемогою
01:43 🔵 чому Китай не підтримав путінську мєчту і яка реакція США
02:51 🔵 протести в Тбілісі і як фальсифікували вибори
04:53 🔵 чи працюватиме парламент Грузії без опозиції? Сценарії розвитку подій
08:04 🔵 перевибори в Грузії
09:50 🔵 політичний глухий кут - Грузія на роздоріжжі
11:44 🔵 які настрої серед грузинського народу
14:42 🔵 мрія, а не мєчта. Чому великі міста не підтримали владу
16:01 🔵 обнулення списків опозиції - які наслідки
20:04 🔵 що буде з президенткою Зурабішвілі. Підсумки

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 12:16



До американських виборів, які відбудуться 5 листопада, залишилися лічені дні. Понад 50 мільйонів американців вже проголосували. Однак поки що нічого не ясно. І зараз сказати, хто буде наступним президентом - це все одно, що шукати чорну кішку у темній кімнаті. При цьому букмекери, які приймають ставки на будь-які події, зокрема і політичні, вже називають фаворита. Але у ключових штатах ситуація дуже заплутана. Детальніше про вибори і їх вплив на відносини США і України - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Трамп чи Гарріс - хто фаворит виборів сьогодні
01:07 🔵 американці активно голосують. Джо Байден також віддав свій голос
01:58 🔵 чого чекати від Трампа-президента
03:47 🔵 чого чекати від Гарріс-президентки
04:24 🔵 штурм Капітолію 2.0 і масові протести - готуємось до найгіршого?

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Ірина_
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З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:08



У США наближається день виборів. Американці оберуть нового президента чи президентку. Це буде колишній глава держави Дональд Трамп або чинна віце-президентка Камала Гарріс. Як кандидати готувалися до виборів, чого чекають у Штатах та навіщо піднімають Нацгвардію - дивіться у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 передвиборчі пристрасті: перевтілення Трампа
01:38 🔵 як Камала Гарріс завойовувала симпатії американців
02:58 🔵 Нацгвардія США готується до протестів і заворушень
03:27 🔵 Що буде з відносинами США і України

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Ірина_
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З нами з: 14.09.13
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Подякували: 1990 раз.
 
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