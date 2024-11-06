Відео новини від Finance.ua

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Вибори у Грузії, які за допомогою фальсифікацій виграла Грузинська мєчта, ймовірно будуть анульовані, і проведені перевибори. Проросійська влада на чолі з Іванішвілі зараз зробила все, щоби грузинський народ отримав шанс на майбутнє без росії. Детальніше про ситуацію в Грузії в інтерв’ю Finance.ua розповів доктор політичних наук, політолог Вахтанг Маісая.
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