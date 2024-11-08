Відео новини від Finance.ua

Банки, курс долара, крипта, податки та інші економічні теми. Це все Finance.ua. Та ми йдемо в ногу з актуальними подіями та інтересами українців і хочемо, щоб ви знали більше. Тож ми виходимо за межі економіки та фінансів, і відкриваємо нову сторінку життя нашого YouTube каналу. Інтригуюче? Хочете розбиратися в політиці, як в тому що 2+2 = 4»? Слідкуєте за коливанням курсу валюти та цікавлять прибутки провідних компаній світу? Не хочете пропустити ні новини про ситуацію на фронті та міжнародні саміти?
Для цього ми запустили інформаційний проект про головні події в Україні та у світі. Наша команда готує для вас, наші найкращі глядачі, новини на політичну, економічну, суспільну та інші тематики. Тільки актуальна інформація, легка аналітика, вичерпні пояснення експертів, гарячі дискусії та дрібка гумору.
Ми спробуємо завоювати ваші серця творчим підходом, щоб легкою та простою мовою пояснити важливі речі.
Вибори у Грузії, які за допомогою фальсифікацій виграла Грузинська мєчта, ймовірно будуть анульовані, і проведені перевибори. Проросійська влада на чолі з Іванішвілі зараз зробила все, щоби грузинський народ отримав шанс на майбутнє без росії. Детальніше про ситуацію в Грузії в інтерв’ю Finance.ua розповів доктор політичних наук, політолог Вахтанг Маісая.
00:00 🔵 хто привітав Грузинську мрію з фейковою перемогою 01:43 🔵 чому Китай не підтримав путінську мєчту і яка реакція США 02:51 🔵 протести в Тбілісі і як фальсифікували вибори 04:53 🔵 чи працюватиме парламент Грузії без опозиції? Сценарії розвитку подій 08:04 🔵 перевибори в Грузії 09:50 🔵 політичний глухий кут - Грузія на роздоріжжі 11:44 🔵 які настрої серед грузинського народу 14:42 🔵 мрія, а не мєчта. Чому великі міста не підтримали владу 16:01 🔵 обнулення списків опозиції - які наслідки 20:04 🔵 що буде з президенткою Зурабішвілі. Підсумки
До американських виборів, які відбудуться 5 листопада, залишилися лічені дні. Понад 50 мільйонів американців вже проголосували. Однак поки що нічого не ясно. І зараз сказати, хто буде наступним президентом - це все одно, що шукати чорну кішку у темній кімнаті. При цьому букмекери, які приймають ставки на будь-які події, зокрема і політичні, вже називають фаворита. Але у ключових штатах ситуація дуже заплутана. Детальніше про вибори і їх вплив на відносини США і України - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Трамп чи Гарріс - хто фаворит виборів сьогодні 01:07 🔵 американці активно голосують. Джо Байден також віддав свій голос 01:58 🔵 чого чекати від Трампа-президента 03:47 🔵 чого чекати від Гарріс-президентки 04:24 🔵 штурм Капітолію 2.0 і масові протести - готуємось до найгіршого?
У США наближається день виборів. Американці оберуть нового президента чи президентку. Це буде колишній глава держави Дональд Трамп або чинна віце-президентка Камала Гарріс. Як кандидати готувалися до виборів, чого чекають у Штатах та навіщо піднімають Нацгвардію - дивіться у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 передвиборчі пристрасті: перевтілення Трампа 01:38 🔵 як Камала Гарріс завойовувала симпатії американців 02:58 🔵 Нацгвардія США готується до протестів і заворушень 03:27 🔵 Що буде з відносинами США і України
Закон про штрафи і в'язницю за дрова без документів викликав бурхливу реакцію серед українців. Та не дровами єдиними. У документі також є заборона на збір грибів і ягід у лісах без спеціальних квитків. І за це також передбачена відповідальність. В народі вже порівняли цей законопроєкнт з совдеповським законом про 5 колосків, який був передвісником Голодомору. Детальніше про гучний "закон про дрова" - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 В чому суть закону про дрова? 00:48 🔵 В яких випадках зберігання дров поза законом 02:27 🔵 Зберігання дров страшніше за вбивство? 03:35 🔵 Штрафи не лише за дрова, а й за збирання ягід і грибів 04:11 🔵 Закон сучасності про 5 колосків 07:28 🔵 Юристи попереджають про проблеми з законом про дрова 08:21 🔵 Як уникнути відповідальності за зберігання дров 08:40 🔵 Реакція українців на закон про дрова 10:38 🔵 Що кажуть нардепи за скандальний закон про дрова і чи підпише його президент?
Вибори у США завершились. Президентом стає Дональд Трамп. Крім того, республіканці беруть більшість у Сенаті - вперше за багато років. А також близькі до перемоги і в Палаті представників. Таким чином вся повнота влади опиниться в руках республіканців. Нічого не нагадує? Про перші підсумки виборів - у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Такого результату виборів США не бачили давно 00:35 🔵 Перші гучні заяви Трампа після виборів 01:01 🔵 Камала Гарріс приймає поразку на виборах 01:13 🔵 Велика перемога республіканців на виборах
Після обрання Дональда Трампа українців дуже хвилює питання американської допомоги. Та не лише підтримка Києва під питанням. Також з приходом Трампа до влади можуть бути послаблені санкції проти росії. Крім того, очікуються зміни у торговельних відносинах США з ЄС і Китаєм. Детальніше про вплив Трампа на світову економіку говоримо з інвестиційним банкіром, заступником директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергієм Фурсою.
00:00 🔵 Економічний курс Трампа і ключові зміни 01:49 🔵 Нафтовики в фаворі і податкові пільги для великого бізнесу 02:31 🔵 Торгівля з ЄС і Китаєм 03:27 🔵 Долар посилюється, але... 05:03 🔵 Санкції проти росії - перший подарунок для путіна? 05:46 🔵 Допомога Україні - Байден віддасть усе, а з Трампом є ризики 06:19 🔵 Непрогнозований Трамп - другий подарунок для путіна? 06:46 🔵 Трампа привели до влади одні, а підтримує він інших