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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:07



Заява нардепки Юлії Яцик про те, що ТЦК треба розформувати і відправити на фронт викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Якщо все ж ліквідувати - хто ж тоді буде займатися питаннями мобілізації? І чи справді зараз можна закрити ТЦК - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Хто хоче розформувати ТЦК: за і проти
02:06 🔵 Провалена мобілізація сьогодні: хто винен і що робити
03:20 🔵 Ложка меду у мобілізаційній діжці
03:49 🔵 Реформа у Збройних силах - "а віз і досі там"
04:37 🔵 Зарплати і соцпакет для військових
05:46 🔵 ТЦК потребує реформ - і може зникнути

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:19



Народний депутат Андрій Одарченко отримав вирок за спробу підкупу чиновника. Але колишній "слуга народу" встиг втекти, тож його оголошено у міжнародний розшук. А от його колишній колега про фракції Євген Шевченко в Україні, тож його вдалося затримати за держзраду. Детальніше про справи депутатські - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 гучні справи проти нардепів
00:37 🔵 справа Одарченка: за що отримав термін колишній "слуга народу"
01:55 🔵 зрадник Шевченко: тут і "бацька" не допоможе

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Ірина_
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Подякували: 1993 раз.
 
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  #<12
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