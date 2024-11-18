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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 19:07



Заява нардепки Юлії Яцик про те, що ТЦК треба розформувати і відправити на фронт викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Якщо все ж ліквідувати - хто ж тоді буде займатися питаннями мобілізації? І чи справді зараз можна закрити ТЦК - детальніше про це у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Хто хоче розформувати ТЦК: за і проти
02:06 🔵 Провалена мобілізація сьогодні: хто винен і що робити
03:20 🔵 Ложка меду у мобілізаційній діжці
03:49 🔵 Реформа у Збройних силах - "а віз і досі там"
04:37 🔵 Зарплати і соцпакет для військових
05:46 🔵 ТЦК потребує реформ - і може зникнути

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:19



Народний депутат Андрій Одарченко отримав вирок за спробу підкупу чиновника. Але колишній "слуга народу" встиг втекти, тож його оголошено у міжнародний розшук. А от його колишній колега про фракції Євген Шевченко в Україні, тож його вдалося затримати за держзраду. Детальніше про справи депутатські - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 гучні справи проти нардепів
00:37 🔵 справа Одарченка: за що отримав термін колишній "слуга народу"
01:55 🔵 зрадник Шевченко: тут і "бацька" не допоможе

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:28



Яка податкова система оптимальна в Україні, як президентство Трампа вплине на нас та чи будуть зміни в Німеччині корисними для України - про це на конференції “Жити на відсотки” ми запитали у професора економіки, громадського діяча і засновника групи компаній Advanter Group Андрія Длігача.

00:00 🔵 Вступ
00:43 🔵 Податковий законопроєкт - руйнівний для економіки
01:02 🔵 Що робити з податками в Україні: тимчасові і постійні заходи для економіки
01:44 🔵 1000 гривень кожному: до яких наслідків це призведе. І що потрібно для розвитку економіки під час війни
02:19 🔵 Оптимальні податки в Україні: вікно можливостей саме зараз
02:52 🔵 Перемога Трампа піде на користь Україні
03:16 🔵 Допомога Україні від Трампа
03:23 🔵 Економічний удар по росії і зростання для України
03:46 🔵 Німеччина на порозі змін: очікування для України

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Ірина_
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