Відео новини від Finance.ua

Вам повернуть гроші за згорілу техніку після блекаутів, генератор для бізнесу та зруйноване підприємство через війну. У 2026 році держава запускає та продовжує одразу кілька програм компенсацій для українців. Як відшкодування збитки через ракетні атаки та відключення світла? Пояснюємо у цьому відео покроково і без плутанини.
ТАЙМКОДИ
00:25 Як повернути гроші за згорілу техніку?
03:10 Покроково розповідаємо як компенсувати кошти
04:48 Як застрахувати майно?
05:16 Скільки держава компенсує за зруйнований бізнес?
06:12 Коли дають гроші підприємцям?
07:59 Покроковий план дій для бізнесу
09:30 Компенсації за генератор та батареї для ФОП
10:21 Скільки держава дає грошей?
11:13 Пільгове кредитування під 0% річних