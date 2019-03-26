Відео новини від Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 12:12


Вам повернуть гроші за згорілу техніку після блекаутів, генератор для бізнесу та зруйноване підприємство через війну. У 2026 році держава запускає та продовжує одразу кілька програм компенсацій для українців. Як відшкодування збитки через ракетні атаки та відключення світла? Пояснюємо у цьому відео покроково і без плутанини.

ТАЙМКОДИ

00:25 Як повернути гроші за згорілу техніку?
03:10 Покроково розповідаємо як компенсувати кошти
04:48 Як застрахувати майно?
05:16 Скільки держава компенсує за зруйнований бізнес?
06:12 Коли дають гроші підприємцям?
07:59 Покроковий план дій для бізнесу
09:30 Компенсації за генератор та батареї для ФОП
10:21 Скільки держава дає грошей?
11:13 Пільгове кредитування під 0% річних

Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:38



У березні 2026 року в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, але чи всі отримають обіцяні 14.5%? Розбираємося, чому реальні доплати можуть розчарувати та як нова трирівнева система змінить ваше майбутнє. Та головне як працюватимуть солідарна, професійна та накопичувальна системи одночасно. Чи стануть після нововведень наші пенсіонери заможними?

Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 18:22


Чому передумали вводити ПДВ для ФОПів та як МВФ пом’якшив свої вимоги? У цьому відео розбираємо найважливіші фінансові новини, які стосуються кожного українця, зокрема підприємців. А також говоримо про бюро кредитних історій у «Дії», 300 млрд грн непрацюючих кредитів та приєднання України до SEPA.

Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:31


Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП, печаток та виснажливих звітів? Новий законопроєкт про домогосподарства пропонує саме це! До 8 мільйонів гривень доходу на рік, одна декларація та робота всією родиною. Розказуємо, що зміниться для бізнесу, якщо ухвалять це нововведення.

Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:47



Експерти прогнозують масштабний банківський дефолт у рф вже до осені 2026 року. Поки пропаганда малює красиві цифри, ключова ставка Центробанку залетіла під стелю, а цивільний сектор економіки просто вмирає. Чи зможе росія воювати без допомоги Китаю та чому "дружба" з Пекіном — це насправді повільне самогубство?

Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:28



Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану вже підкинула ціни на золото та нафту. Як це відгукнеться в українських обмінниках? Чи втримає Нацбанк курс у межах 43 гривень за долар? І чому напередодні 8 березня здавати валюту може бути вкрай невигідно?

Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 17:37



Курс долара та євро готується до різких коливань цього тижня, а Нацбанку доведеться витратити до $940 мільйонів із резервів, щоб втримати гривню. Такі прогнози дає експерт Олексій Козирев. Тож у цьому випуску розбираємо цифрові прогнози. Яким буде реальний коридор долара та євро в обмінниках та на міжбанку? Чому бензин та дизель штовхають курс вгору і чи чекати нафту по $150 за барель. А також чому попит на валюту зростає та як це впливає на інфляцію?

Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:06


Водіям слід приготуватися, адже тепер чекають кардинальні зміни. Повертається обов'язковий техогляд, впроваджуються великі штрафи для таксистів, а також цифровізуються деякі документи. Все що треба знати водіям, розказуємо у цьому відео.


0:16 — Штрафи для таксистів. Кому та за що?
2:10 — Повернення техогляду. Усіх перевірятимуть підряд?
2:57 — Авто з-за кордону. Що треба знати?
3:19 — Штрафні бали. Коли введуть та як працюватимуть?
4:16 — Європротокол у Дії. ДТП оформлятиметься без патрульних.
5:27 — Чи штрафують камери за відсутність страховки? МВС дали відповідь.
6:26 — Кінець "липових" меддовідок. Форма 083/о стає цифровою.

