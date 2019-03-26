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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 08:21



Нерухомість у передмісті Києва манить інвесторів фантастичною математикою: при мінімальній вартості житла від 531 тис. грн та оренді в 10–18 тис. грн теоретичний термін окупності становить рекордні 4,5 роки! Але що ховається за красивими рендерами відділів продажу в Ірпені, Вишневому чи на Борщагівці? У цьому випуску ми знімемо рожеві окуляри та розберемо сувору реальність приміських новобудов.

Таймкоди
00:00 — Анонс рейтингу забудовників приміської зони столиці за 2025 рік від «Мінфін».
00:27 — Статистика зданого в експлуатацію житла, концентрація ринку та лідери за локаціями.
01:24 — Аналіз цін за квадратний метр і медіанна вартість квартир.
02:18 — Інвестиційна привабливість передмістя, орендні ставки та терміни окупності.
03:34 — Логістичні та транспортні проблеми: реальний час у дорозі та прив'язка до станцій метро.
04:50 — Якість питної води в автономних свердловинах та комерційні тарифи на світло.
06:20 — Проблема блекаутів, наявність генераторів та реальний стан соціальної інфраструктури.
07:08 — Статус замовника та цільове призначення землі.
08:14 — Маркер безпеки та перелік ЖК, що його мають.
09:43 — ТОП-5 девелоперів передмістя Києва за обсягами будівництва та підсумки ринку.

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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:55



Валютний ринок України перебуває у стані хиткої рівноваги, але попереду — момент істини. Вже 18 червня відбудеться стратегічне засідання монетарного комітету Національного банку України, на якому ухвалять рішення щодо облікової ставки. Чи залишиться вона на рівні 15%, і як це змінить цифри на табло обмінників? У цьому відео банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий дає детальний та реалістичний прогноз курсу долара та євро на найближчий тиждень.

Таймкоди
00:00 — Масштабні виклики на валютному ринку та дефіциту валюти
02:02 — Чинники тиску на економіку
05:20 — Вплив геополітики Близького Сходу
07:35 — Прогноз валютного коридору для долара та євро на міжбанку
08:20 — Очікувані межі курсів валют на роздрібному готівковому ринку
08:35 — Щоденний крок курсових коливань на міжбанку, в касах банків та обмінниках
08:54 — Аналіз спредів для американської та європейської валют
09:26 — Розбіжності готівкового ринку, рівень синхронізації з міжбанком та підсумкова амплітуда коливань

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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 09:26



З 1 липня частина українських пенсіонерів отримає додаткові гроші! Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат, проте масштабного оновлення чекати не варто — індексація вже завершилась. Хто саме потрапив у списки щасливчиків, які вікові надбавки запрацюють за два тижні, та через який юридичний нюанс перша виплата може виявитися значно меншою, ніж ви очікували?

Таймкоди
00:00 — Липневе підвищення пенсій та обмеженого кола отримувачів додаткових виплат.
00:52 — Шкала щомісячних вікових надбавок для категорій від 70, 75 та понад 80 років.
02:44 — Проблема швидкої втрати купівельної спроможності пенсії через застарілу формулу розрахунку.
05:05 — Спрощенні правила підтвердження страхового стажу.
06:04 — Нові зобов'язання ПФУ щодо інформування громадян та роль паперової трудової книжки.
08:08 — Зарахування стажу за періоди з боргом роботодавця по ЄСВ.
09:55 — Як несплачені внески вплинуть на фінансовий розмір виплат.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:14



Долар впритул наблизився до тривожної позначки у 45 гривень. Що буде з курсом цього тижня і чи варто панічно штурмувати обмінники? У цьому відео ділимося ексклюзивним прогнозом від банкірів Глобус Банку Тараса Лєсового. Ви дізнаєтеся, чому паливні гіганти підігрівають попит на валюту та як перекриття Ормузької протоки Іраном тисне на українські АЗС?

00:00 — Прогнозів банкіра щодо курсу долара
00:53 — Режим керованої гнучкості НБУ та очікувані обсяги інтервенцій на міжбанку.
01:28 — Сповільнення інфляції та літня сезонність як природні союзники стабілізації гривні.
03:03 — Зниження банком Goldman Sachs прогнозу ціни на золото на кінець 2026 року через політику ФРС США.
04:38 — Курсовий прогноз Тараса Лісового для долара та євро в Україні на кінець червня.
05:15 — Ситуація на готівковому ринку: штучне розширення спредів обмінниками та відсутність дефіциту.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 08:27



Якщо ви заправляєте автомобіль, купуєте продукти в супермаркеті чи намагаєтеся зберегти власні заощадження під час війни — це відео для вас. У цьому випуску розбираємося, чому нафта марки Brent спочатку підскочила через погрози Дональда Трампа та блокування Ормузької протоки, а потім різко пішла на спад. Як пом'якшення санкцій проти Ірану та додаткові мільйони барелів від ОАЕ і Кувейту вплинуть на роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні?

Таймкоди
00:00 — Вплив переговорів США та Ірану у Швейцарії на світові ціни на нафту.
02:21 — Ризики нової ескалації на Близькому Сході та чому про стабільність говорити зарано.
03:31 — Передумови зниження цін
04:34 — Як зміна світових цін на нафту вплине на вартість бензину й дизелю на АЗС?
05:55 — Як цінники на пальне впливають на вартість продуктів у магазинах?

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