RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В яких країнах Європи мешканці
найбільше задоволені...

В яких країнах Європи мешканці найбільше задоволені...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:22

В яких країнах Європи мешканці найбільше задоволені...

Пропонуємо до обговорення:
Попри занепокоєння щодо вартості житла, рівень задоволеності ним залишається високим у багатьох країнах Європи.

Дивися повний текст
В яких країнах Європи мешканці найбільше задоволені вартістю свого житла
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:22

Засмерділо портянками з боліт. Фінанси ви знов обїлися кацапського лайна :) На 10 рік війни цитувати кацапську редакцію евроньюз яка під офіційним контролем правитества кацапії. Вже неодноразово були скандали, що кацапська редакція евроньюз перекручує переклади. Мабуть гетманцев вам посилання надіслав, він досі росія з великої літери пише.
Навіть якщо брати тільки заголовок:
"Европейцы вынуждены сокращать расходы на питание, чтобы оплатить жилье"
"Europeans forced to cut back on food to pay mortgages as costs soar"
"...pay mortgages..." на виплату іпотеки їм не вистачає. (facepalm)
salvydas
 
Повідомлень: 134
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це...
R2 » П'ят 25 жов, 2024 16:54
2 468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2024 13:35
Ірина_
Середні зарплати в країнах Європи
R2 » П'ят 20 вер, 2024 19:07
7 1222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2024 11:41
Примат
Ринок праці у Польщі: де є найбільше вакантних місць та...
R2 » Нед 25 сер, 2024 18:29
1 498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 00:17
Тарас85

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1372)
04.11.2024 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.