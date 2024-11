Додано: Пон 04 лис, 2024 01:22

Засмерділо портянками з боліт. Фінанси ви знов обїлися кацапського лайна :) На 10 рік війни цитувати кацапську редакцію евроньюз яка під офіційним контролем правитества кацапії. Вже неодноразово були скандали, що кацапська редакція евроньюз перекручує переклади. Мабуть гетманцев вам посилання надіслав, він досі росія з великої літери пише.

Навіть якщо брати тільки заголовок:

"Европейцы вынуждены сокращать расходы на питание, чтобы оплатить жилье"

"Europeans forced to cut back on food to pay mortgages as costs soar"

"...pay mortgages..." на виплату іпотеки їм не вистачає. (facepalm)