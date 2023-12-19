Міністерство фінансів 5 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 21,46 мільярда гривень.
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Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
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Додано: Сер 06 лис, 2024 13:18
Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
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Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
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