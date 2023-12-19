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Мінфін розмістив
облігацій на 21 мільярд

Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:18

Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 5 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 21,46 мільярда гривень.

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Мінфін розмістив облігацій на 21 мільярд
R2
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