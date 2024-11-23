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Прибирання після ремонту

Прибирання після ремонту
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:49

Прибирання після ремонту

Підскажіть фірму яка допоможе з прибирання після ремонту в будинку в м. Одеса :shock:
Палпатін
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 21:50

Re: Прибирання після ремонту

Палпатін написав:Підскажіть фірму яка допоможе з прибирання після ремонту в будинку в м. Одеса :shock:
гугл
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:07

GALeon дякую кеп. але я хотів спитати рекомендиції людей з їх власного позитивного досвіду
Палпатін
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:33

Палпатін Если ищете компанию по уборке, то изучите сайты отзывники! Возможно по отзывам найдете
ledoberman1979
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:15

ledoberman1979 та то понятно, просто хотів би почути якусь думку-пораду людей, хто замовляв і лишився задоволений. Але дякую за відповідь 8)
Палпатін
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:27

довго я шукав фірму яка мені допоможе з цим прибиранням і не за всі гроші світу https://skycleaning.od.ua/uborka-posle-stroitelstva/. Замовляв у них. Все зробили просто на ура. Залишу посилання, хочу їм віддячити, можливо в когось є такаж потреба як і в мене. Не реклама.
Палпатін
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