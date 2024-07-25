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Фонд гарантування виставить
міжгалузевий пул п’яти...

Фонд гарантування виставить міжгалузевий пул п’яти...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 06:07

Фонд гарантування виставить міжгалузевий пул п’яти...

Пропонуємо до обговорення:
21 листопада 2024 року в системі Prozorro. Продажі буде виставлено на аукціон міжгалузевий пул, до складу якого увійшли активи АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк», АТ «Банк Форвард», АТ «АКБ «Конкорд» та АТ «Укбудінвестбанк», що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

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Фонд гарантування виставить міжгалузевий пул п’яти банків з нерухомістю у заставі
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