Проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік до другого читання містить норму щодо проведення пенсійної реформи.
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В Україні готують пенсійну реформу
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Додано: Вів 12 лис, 2024 10:49
В Україні готують пенсійну реформу
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Дивися повний текст
В Україні готують пенсійну реформу
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