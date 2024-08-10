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ТОП-10 країн Європи, де туристів
найчастіше обкрадають...

ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 12:39

ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають...

Пропонуємо до обговорення:
У будь-якій країні світу може статися кражіка у туриста. Оособливо це може бути там, де буває дуже багато іноземних гостей.

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ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають (інфографіка)
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