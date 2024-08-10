У будь-якій країні світу може статися кражіка у туриста. Оособливо це може бути там, де буває дуже багато іноземних гостей.
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ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають (інфографіка)
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Додано: Чет 14 лис, 2024 12:39
ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають...
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Дивися повний текст
ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають (інфографіка)
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