RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:20

пристібнути США до потяга

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500

тактика без стратегии - суета перед поражением
Приоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте.

стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41283
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:30

навіть не трансцендентального

  flyman написав:стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер

це все в категорії трансцендентного
шо ще від Міхи-Антихриста чекати
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4616
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 02:35

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?


Есть смысл обсуждать это именно здесь, но без деталей боевых действий.
Просто оценить логику да и ту же психологию оппонентов.
Мне например соверщенно непонятно по каким причинам рф должна в смысле "может" фрагментироваться. Что у людей в голове которые на это строят рассчет.
Началось с того, что я привел пример двух враждебных президентов как незрелых личностей, неспособных самостоятельно сделать шаг назад во имя своих граждан.
Всё это можно и нужно обсуждать и там.
Но... коммунальная кухня.
А что в голове, вполне понятно. Людям нужно во что-то верить. Кто-то верит в Будду, кто-то в Магомета, кто-то в скорый развал РФ. Вере не нужны рациональные аргументы, человек может верить в любую чушь и опровергнуть это невозможно.
Вера в развал РФ отличается только тем, что это действительно возможно. Когда, никто не знает. И строить на этом конкретные и близкие планы просто глупо. Может произойти и совершенно неожиданно, как развал СССР В 1991. Но тогда в стране происходила практически революция - недостаточно продуманная перестройка. Одноаременные резкие изменения экономической политики параллельно с сильной демократизацией. В результате руководству не удалось удержать ситуацию в рамках. В отличие от Китая.
В РФ сейчас ничего такого нет.

Понятно, что и Зеленский и Путин хотят себе обеспечить "сильные переговорные позиции". Несколько по-разному. Путин за счёт побед на фронте и захвата большей территории, Зеленский путем усиления вооружений и возможностей более сильных ударов по территории РФ.
Не приведет ли эта атака в новому витку эскалации?
Скорее всего, приведёт.
Hotab прав, что РФ и сегодня использует практически все возможности, которые у них есть. Кроме, рззве что, ЯО. Сегодня они могут наращивать давление только количественно, а не качественно - призвать больше людей (возможно, даже путём мобилизации), нарастить выпуск шахедов и ракет. У нас рассказывали, что это невозможно из-за всяких санкций, но, как видим, оказалось вполне возможно. Санкции, наверное, создают неудобства, но всё же как-то обходятся.

  Hotab написав:Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
Можно.
Но для этого их должно быть достаточно много. Вряд ли их кпд будет очень высоким.
Но если возможности РФ зависят в основном от них самих, то наши больше зависят от желаний "партнёров". Пока что 3,5 года их желания не особо впечатляют.

Не стоит исключать возможности эскалации блашодаря появлению чего-то нового. Война всегда стимулировала развитие военной техники. В 1МВ появились танки, во 2 МВ - ЯО. Если бы не война ядерная бомба всё равно появилась бы, но значительно позже и это могло очень сильно изменить ход истории. Не буду разрабатывать альтернативные версии истории, но если бы открытия в ядерной физике произошли на несколько лет позже мир сегодня мог бы сильно отличаться. Авиация тоже получила сильное развитие благодаря войне.
Во время нашей войны уже появились и бурно развиваются дроны. Кто знает, что может появиться завтра.
Но в общем, будет достаточно даже количественного роста. Мы ещё не дошли до масштабов 2МВ. Расти есть куда. 8)
Но, учитывая значительно большую территорию РФ, для нас такая количественная эскалация более опасна. Москву и Питер они сумеют прикрыть, а остальное используют для "поднятия патриотизма" - "Родина в опасности! Нацисты, как в 41, бомбят наши города и сёла. Все на борьбу с врагом!" И тут уже и мобилизация будет логична и оправдана.

P.s. "Але дипломатія з Томагавками переконливіша, чим дипломатія без них". Безусловно. Проблема только в том, что это является аргументом до применения или при разово применении. Позже остаётся единственный вопрос - у кого они закончатся раньше. По-моему, единственное исключение из этого правила - ядерная бомба. У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.
Чем закончится эскалация можно только гадать. Только бы не получилось, как (смотреть с 7:38 до 7:54):
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:42

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.

Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41283
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:22

  flyman написав:
  ЛАД написав:У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.

Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії"
Тогда ещё не могли.
Точнее могли, но не наклепать, а ме-е-едленно сделать, поштучно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 18:38

тупий імпаратор

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.

Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії"
Тогда ещё не могли.
Точнее могли, но не наклепать, а ме-е-едленно сделать, поштучно.

а тим часом імператорська армія би покращувала позиції, тупий імпаратор-капітулянт
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41283
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:01

Re: Політичні дискусії

В Україні зʼявилась політична партія ЗСУ.

Повна назва партії — «Завжди сильні українці», а керівником є киянин Глєб Малютін. Це діючий помічник нардепа від «Слуги народу» Андрія Задорожного і колишній радник віце-премʼєра Олексія Кулеби.

Сам Кулеба свою причетність до розбудови партії спростовує.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36823
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.