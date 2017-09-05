RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:54

Re: Акції від ПриватБанку

Поповнюйте телефон та вигравайте iPhone
з 17 грудня 2024 до 17 березня 2025
iPhone 16 Pro Max за поповнення мобільного в Приват24

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/popovny ... yte_iPhone

Зображення
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:09

Дякую, корисно.
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 10:26

Чи є на форумі що про "Привіт" в приват банку? Чи для всіх ці кєшбеки однакові?
dide398
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 10:30

  dide398 написав:Чи є на форумі що про "Привіт" в приват банку? Чи для всіх ці кєшбеки однакові?

Доброго дня.
Рекомендуємо гілку ПриватБанк

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:01

Re: Акції від ПриватБанку

ПриватБанк запускає кешбеки за міжнародні перекази на картки Visa

https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-z ... artky-visa

З 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року учасники програми зможуть отримати кешбек до 25 000 гривень.
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 11:55

Re: Акції від ПриватБанку

Щорічний чекап у Synevo зі знижкою 30%
з 1 листопада 2025 до 31 січня 2026
Дбайте про здоров’я з преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку.

Як стати учасником акції?
Перейдіть за посиланням
https://newpromos.privatbank.ua/Synevo_znyzhka
Зображення
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 12:33

Re: Акції від ПриватБанку

10% знижки на купівлі на сайті магазину «Епіцентр»
з 11 листопада 2025 до 31 грудня 2025
10% знижки за оплати з карток Visa ПриватБанку («Універсальна», «Універсальна Gold», преміальна)
Деталі за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Epicentr_znyzhka

Зображення
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:44

Re: Акції від ПриватБанку

Кешбек за міжнародні перекази з карткою Mastercard
з 12 листопада 2025 до 12 березня 2026
Щомісяця вигравайте кешбек до 15 000 грн

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... Mastercard

Зображення
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 14:24

Re: Акції від ПриватБанку

«Фінансики» шерять подарунки
з 20 листопада 2025 до 15 січня 2026
Шанс знайти 1 із 25 подарунків у картковій грі «Фінансики» із Карткою Юніора Mastercard
Деталі за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Finansyky

Зображення
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 14:27

Re: Акції від ПриватБанку

До -50% на поїздки з Uklon
з 1 жовтня 2025 до 31 грудня 2025
Катайте вигідно з преміальними картками Mastercard

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Uklon_znyzhka


Зображення
Assistant_Portal
