з 17 грудня 2024 до 17 березня 2025
iPhone 16 Pro Max за поповнення мобільного в Приват24
Детальніше за посиланням:
Додано: Пон 06 січ, 2025 11:54
Re: Акції від ПриватБанку
Додано: Сер 16 кві, 2025 10:26
Чи є на форумі що про "Привіт" в приват банку? Чи для всіх ці кєшбеки однакові?
Додано: Сер 16 кві, 2025 10:30
Доброго дня.
Рекомендуємо гілку ПриватБанк
З повагою,
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:01
Re: Акції від ПриватБанку
ПриватБанк запускає кешбеки за міжнародні перекази на картки Visa
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-z ... artky-visa
З 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року учасники програми зможуть отримати кешбек до 25 000 гривень.
Додано: Сер 19 лис, 2025 11:55
Re: Акції від ПриватБанку
Щорічний чекап у Synevo зі знижкою 30%
з 1 листопада 2025 до 31 січня 2026
Дбайте про здоров’я з преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку.
Як стати учасником акції?
Перейдіть за посиланням
Додано: Пон 24 лис, 2025 12:33
Re: Акції від ПриватБанку
10% знижки на купівлі на сайті магазину «Епіцентр»
з 11 листопада 2025 до 31 грудня 2025
10% знижки за оплати з карток Visa ПриватБанку («Універсальна», «Універсальна Gold», преміальна)
Деталі за посиланням:
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:44
Re: Акції від ПриватБанку
Кешбек за міжнародні перекази з карткою Mastercard
з 12 листопада 2025 до 12 березня 2026
Щомісяця вигравайте кешбек до 15 000 грн
Детальніше за посиланням:
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:24
Re: Акції від ПриватБанку
«Фінансики» шерять подарунки
з 20 листопада 2025 до 15 січня 2026
Шанс знайти 1 із 25 подарунків у картковій грі «Фінансики» із Карткою Юніора Mastercard
Деталі за посиланням:
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:27
Re: Акції від ПриватБанку
До -50% на поїздки з Uklon
з 1 жовтня 2025 до 31 грудня 2025
Катайте вигідно з преміальними картками Mastercard
Детальніше за посиланням:
