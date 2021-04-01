RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 17:31

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Орендуйте авто з комфортом і вигодою разом з преміальними картками від Private banking Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/orenduyte-av ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:36

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Зробіть зупинку на святкову вигоду до Дня Незалежності

https://news.finance.ua/ua/zrobit-zupyn ... alezhnosti

Акція діє з 22.08.2025 р. по 24.08.2025 р.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:32

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

10% знижки на покупку квитків на Brand Father New з карткою Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... taskombank

Акція діє до 3 жовтня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:38

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Святкуємо 36 років Таскомбанк разом

https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom

з 26 вересня по 31 жовтня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:24

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Meet & Greet з Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк — Ваш особистий супровід у кожній поїздці

https://news.finance.ua/ua/meet-greet-z ... iy-poizdci

Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від МТБ банку 1 ... 4, 5, 6
Assistant_Portal » Чет 01 кві, 2021 11:36
56 78141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 вер, 2025 20:50
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Чет 22 лют, 2024 21:57
34 29894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 вер, 2025 18:01
Assistant_Portal
Акції від Індустріалбанку 1, 2, 3, 4, 5
Assistant_Portal » Сер 06 чер, 2018 16:36
48 85580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 тра, 2025 10:43
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.