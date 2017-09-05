Орендуйте авто з комфортом і вигодою разом з преміальними картками від Private banking Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/orenduyte-av ... askombanku
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 07 сер, 2025 16:31
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Орендуйте авто з комфортом і вигодою разом з преміальними картками від Private banking Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/orenduyte-av ... askombanku
Додано: П'ят 22 сер, 2025 16:36
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Зробіть зупинку на святкову вигоду до Дня Незалежності
https://news.finance.ua/ua/zrobit-zupyn ... alezhnosti
Акція діє з 22.08.2025 р. по 24.08.2025 р.
Додано: Чет 25 вер, 2025 16:32
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
10% знижки на покупку квитків на Brand Father New з карткою Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... taskombank
Акція діє до 3 жовтня 2025 року
Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:38
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Святкуємо 36 років Таскомбанк разом
https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom
з 26 вересня по 31 жовтня 2025 року
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:24
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Meet & Greet з Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк — Ваш особистий супровід у кожній поїздці
https://news.finance.ua/ua/meet-greet-z ... iy-poizdci
Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Додано: Сер 15 жов, 2025 16:37
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк — надійний партнер у Ваших поїздках
https://news.finance.ua/ua/visa-infinit ... h-poizdkah
Пропозиція діє для держателів карток Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк з 1 листопада 2022 р. до 30 вересня 2026 р.
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:10
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Послуга Експрес Лаунж з картками Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк в аеропорту Кишинева
https://news.finance.ua/ua/posluha-eksp ... -kyshyneva
Період дії пропозиції: до 31 грудня 2025 року.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:20
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Місце затишку серед метушні вокзалу — UZ Lounge «Київська вітальня» від Visa
https://news.finance.ua/ua/misce-zatysh ... a-vid-visa
Пропозиція діє до 30 вересня 2026 року.
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:57
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Преміальний статус Gha Discovery Titanium для клієнтів Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/premial-nyy- ... taskombank
Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Додано: Пон 01 гру, 2025 17:01
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Зимові свята з Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/zymovi-svyat ... taskombank
Період проведення акції: з 1 грудня 2025 р. по 28 лютого 2026 р.
|