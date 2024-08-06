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Bank of China почав блокувати
юаневі перекази до рф з...

Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:42

Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з...

Пропонуємо до обговорення:
Четвертий за розміром активів банк Китаю — Bank of China — став частіше блокувати перекази в юанях із країн, які росія використовує для закупівлі товарів.

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Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн
R2
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