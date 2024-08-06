Четвертий за розміром активів банк Китаю — Bank of China — став частіше блокувати перекази в юанях із країн, які росія використовує для закупівлі товарів.
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Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:42
Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з...
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Дивися повний текст
Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн
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