Якщо один із зареєстрованих осіб виписується із місця проживання, про це обовʼязково потрібно повідомити Пенсійний фонд, щоб не втратити виплати.
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Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:19
Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на...
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Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії
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