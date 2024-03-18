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Чи впливає зміна зареєстрованих
осіб у квартирі на...

Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:19

Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо один із зареєстрованих осіб виписується із місця проживання, про це обовʼязково потрібно повідомити Пенсійний фонд, щоб не втратити виплати.

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Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії
R2
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