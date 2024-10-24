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Невтішний прогноз: скільки
часу знадобиться для повної...

Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:20

Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної...

Пропонуємо до обговорення:
У законопроєкті державного бюджету на 2025 рік, поданому на друге читання, закладено 4 млрд грн на програму єВідновлення.

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Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної компенсації за зруйноване житло
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:20

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