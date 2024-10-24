У законопроєкті державного бюджету на 2025 рік, поданому на друге читання, закладено 4 млрд грн на програму єВідновлення.
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Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної компенсації за зруйноване житло
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:20
Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної...
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Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної компенсації за зруйноване житло
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