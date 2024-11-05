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Українці відповіли, чи
підтримують підвищення...

Українці відповіли, чи підтримують підвищення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:00

Українці відповіли, чи підтримують підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців — 64% - схвалюють підвищення військового збору з 1,5% до 5%.

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Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору
R2
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