Більшість українців — 64% - схвалюють підвищення військового збору з 1,5% до 5%.
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Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 21:00
Українці відповіли, чи підтримують підвищення...
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Українці відповіли, чи підтримують підвищення військового збору
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