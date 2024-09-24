RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ТОП-8 найдоступніших гірськолижних
курортів Європи 2024 року

ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 22:59

ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року

Пропонуємо до обговорення:
Італійське альпійське селище Сестрієре визнане найкращим бюджетним гірськолижним курортом Європи на 2024 рік.

Дивися повний текст
ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100160
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найдешевші країни Європи для проживання (інфографіка)
R2 » Суб 16 лис, 2024 14:20
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 14:20
mykola_hundiak
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
R2 » Чет 24 жов, 2024 10:09
6 977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2024 13:20
_Mykola_
Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
R2 » Вів 24 вер, 2024 21:14
2 482
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2024 09:52
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5912)
17.11.2024 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.