Італійське альпійське селище Сестрієре визнане найкращим бюджетним гірськолижним курортом Європи на 2024 рік.
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ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року
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Додано: Нед 17 лис, 2024 22:59
ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року
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ТОП-8 найдоступніших гірськолижних курортів Європи 2024 року
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