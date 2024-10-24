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Максимальна ціна біткоїна: скільки він коштуватиме та у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2024 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Україна входить до переліку топ-10 країн у світі за обігом криптовалюти. Тож, не дивно, що з кожним днем усе більше та більше людей бажають в неї інвестувати. Особливо, на фоні останніх новин щодо зростання біткоїна…
Дивися повний текст Максимальна ціна біткоїна: скільки він коштуватиме та у які криптовалюти краще інвестувати — поради експертки
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:26
"Крипта это товар. Я на нем зарабатываю!"
А ещё больше я зарабатываю на лохах которым впариваю всякую фигню за деньги. Как пример эта экспертка несколько лет активно советовала покупать ada/ cardano. А теперь внимание, посмотрите на график цены этой монеты)
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