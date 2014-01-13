ВВП України зріс на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року: у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні.
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Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:15
Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі...
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Дивися повний текст
Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем
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