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Зростання ВВП України у
жовтні сповільнилося втричі...

Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:15

Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі...

Пропонуємо до обговорення:
ВВП України зріс на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року: у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні.

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Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем
R2
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