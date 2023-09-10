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Другий транш ЄС від заморожених російських активів для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2024 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Другий транш Європейського Союзу на військові потреби України від непередбачених доходів заморожених російських активів може становити 1,9 млрд євро з виплатою навесні наступного року.
Дивися повний текст Другий транш ЄС від заморожених російських активів для України може становити 1,9 мільярда євро
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