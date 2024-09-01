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Коли найвигідніше купувати
флагманський смартфон

Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:11

Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Флагманські смартфони зазвичай випускаються з передовими технологіями, новітніми функціями та новим стильним дизайном.

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Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 20:11

Намного выгоднее покупать не прошлогодний флагман, а семигодичный китайфон. С виду вроде бы телефон, но стоит копейки.
Аффтар, возьми на заметку при написании очередного бреда.
madeinussr64
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