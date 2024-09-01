Флагманські смартфони зазвичай випускаються з передовими технологіями, новітніми функціями та новим стильним дизайном.
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Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:11
Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон
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Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон
Додано: Пон 18 лис, 2024 20:11
Намного выгоднее покупать не прошлогодний флагман, а семигодичный китайфон. С виду вроде бы телефон, но стоит копейки.
Аффтар, возьми на заметку при написании очередного бреда.
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