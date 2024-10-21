|
|
|
Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2024 01:37
Пропонуємо до обговорення:
Правила фінансової грамотності говорять, що кожен повинен формувати подушку безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Важливо регулярно відкладати кошти, при чому більш ефективно буде переводити національну валюту. Це допоможе уникнути знецінення.
Дивися повний текст Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100166
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|