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Чи можна назвати суму, яку
варто відкладати кожному в...

Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:37

Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в...

Пропонуємо до обговорення:
Правила фінансової грамотності говорять, що кожен повинен формувати подушку безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Важливо регулярно відкладати кошти, при чому більш ефективно буде переводити національну валюту. Це допоможе уникнути знецінення.

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Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
R2
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