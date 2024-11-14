RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чи можна назвати суму, яку
варто відкладати кожному в...

Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:37

Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в...

Пропонуємо до обговорення:
Правила фінансової грамотності говорять, що кожен повинен формувати подушку безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Важливо регулярно відкладати кошти, при чому більш ефективно буде переводити національну валюту. Це допоможе уникнути знецінення.

Дивися повний текст
Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100237
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:37

Стаття буквально ні про що
engineermexanic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:38

полный бред, а не статья.
Мда
 
Повідомлень: 80
З нами з: 30.12.09
Подякував: 984 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yahoo [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 островів у Європі, де можна погрітися взимку
R2 » Чет 02 січ, 2025 11:54
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2025 11:54
stokoz
Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
R2 » Вів 17 гру, 2024 10:20
1 452
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 10:20
grimavatar
Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб...
R2 » Чет 14 лис, 2024 23:12
3 1093
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2024 10:22
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6048)
09.01.2025 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.