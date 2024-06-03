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Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2024 23:38
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони має бачення, як провести реформу військово-лікарських комісій. Зокрема, першим етапом реформи буде електронне направлення на ВЛК в застосунку «Резерв+».
Дивися повний текст Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони
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