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Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2024 17:11
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара залежить від обсягу міжнародної допомоги, яку Національний банк витрачає на підтримку гривні. Країни Заходу близькі до виділення Україні коштів від російських активів, і це не залежить від майбутньої адміністрації США.
Дивися повний текст Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа
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