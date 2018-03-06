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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА):
обсуждаем недостатки, указывае

Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2017 15:19

Alex2007 инсайд для форумчан, что что-то где-то слетело :wink:

Спасибо за информацию, приняли в работу.

С ув.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2017 18:34

проблема з локалізацією сайта в мобільній версії

Доброго дня

Періодично помічав проблему з локалізацією на мобільному сайті і ось вирішив написати.

при заході на сайт http://finance.ua через мобільний телефон чи планшет, по замовчуванню скидує на російську версію сайту. вибираю українську, але дані локалізації не запам'ятовуються, і коли заходжу в слідуючий раз, знову перекидує на російську

деякий час назад була схожа проблема з десктопною версією сайта, я писав сюди і розробники сайта добавили це необхідне вдосконалення, можливо це допоможе в виявленні проблеми Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае

Сподіваюсь цей апдейт можливо буде впровадити і на мобільній версії сайту, україномовні читачі будуть вдячні за таке важливе вдосконалення локалізації
fujin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 14:52

  fujin написав:Доброго дня

Періодично помічав проблему з локалізацією на мобільному сайті і ось вирішив написати.

при заході на сайт http://finance.ua через мобільний телефон чи планшет, по замовчуванню скидує на російську версію сайту. вибираю українську, але дані локалізації не запам'ятовуються, і коли заходжу в слідуючий раз, знову перекидує на російську

деякий час назад була схожа проблема з десктопною версією сайта, я писав сюди і розробники сайта добавили це необхідне вдосконалення, можливо це допоможе в виявленні проблеми Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае

Сподіваюсь цей апдейт можливо буде впровадити і на мобільній версії сайту, україномовні читачі будуть вдячні за таке важливе вдосконалення локалізації


якщо є якісь новини дайти знати плиз
fujin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2017 10:36

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

хоть на портале, хоть на форуме регулярно! (примерно при каждом втором переходе по сайту) - всплывает рекламный баннер НА ВЕСЬ ЭКРАН(!)
вы там совсем е...лись что-ли?
warrax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2017 10:50

Ветка "Валютный рынок в контексте"

дел
:arrow:
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 27 жов, 2017 16:38, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2017 14:06

  antey1969 написав:Смотрим, за что забанен участник форума
Зображення
Я не имею привычку обсуждать модерацию, тем более, что это запрещено правилами.
Но все же...
Форумчанин писал явно по теме ветки, без оскорблений, хотя и есть некоторая ирония. Но тут его банят с резюме "не путайтесь под ногами"
Возможно, я чего-то не понял, но явный перебор налицо :roll:


1. Вы сами публично обсуждаете модерирование, нарушая правила форума. К тому же вызывает вопросы подпись вашего поста.

2. Очевидно вам не известна история этой "дискуссии", участниками которой стали форумчане, а посты "обиженного" получили несколько жалоб.

3. История "откровений" забаненного форумчанина (за флуд, оффтоп и провокации) дает основания для резюме НЕ ПУТАТЬСЯ ПОД НОГАМИ во время активной торговли валютного межбанка, когда сводки с этого участка ждет остальное большинство флрумчан.

US

PS

В следующий раз, очевидно, следует побольше понять, а уж затем делиться своим мнением и приговором. Поверьте, с этим персонажем я знаком побольше Вашего.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2017 09:35

  warrax написав:хоть на портале, хоть на форуме регулярно! (примерно при каждом втором переходе по сайту) - всплывает рекламный баннер НА ВЕСЬ ЭКРАН(!)
вы там совсем е...лись что-ли?

Добрий день, шановні адміни, модератори, ДС. Також хочу звернути вашу увагу на дану проблему. Не маю багато часу для перелопачування інтернету в пошуках корисної інформації, тому віддаю перевагу використанню перевірених і надійних ресурсів. Фінанс уа відношу до таких, але, останнім часом, користуватися ресурсом стало просто не можливо. Постійна реклама лексусів-мерседесів-сітроенів і тд на весь чи пів монітору і необхідність це закривати при кожному кліку-переході робить користування не зручним, дуже мяко кажучи. Особливо, коли заходиш з телефону.
У звязку з цим, споглядаючи непотріб замість очікуваної корисної інформації (мовчу вже про те, що написати в форум стає ще тим квестом), часто іду на інші ресурси, де не треба шукати і ганятися за хрестиками на рекламі.
Вважаю, що такому серйозному і популярному ресурсу пасує мати трохи більше поваги до себе чи до своїх читачів.
Маю велику надію, що думка ваших читачів-клієнтів, дописувачів має ще для вас якесь значення.
Вдалого всім дня і гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2017 11:13

  orest написав:Добрий день, шановні адміни, модератори, ДС. Також хочу звернути вашу увагу на дану проблему. Не маю багато часу для перелопачування інтернету в пошуках корисної інформації, тому віддаю перевагу використанню перевірених і надійних ресурсів. Фінанс уа відношу до таких, але, останнім часом, користуватися ресурсом стало просто не можливо. Постійна реклама лексусів-мерседесів-сітроенів і тд на весь чи пів монітору і необхідність це закривати при кожному кліку-переході робить користування не зручним, дуже мяко кажучи. Особливо, коли заходиш з телефону.
У звязку з цим, споглядаючи непотріб замість очікуваної корисної інформації (мовчу вже про те, що написати в форум стає ще тим квестом), часто іду на інші ресурси, де не треба шукати і ганятися за хрестиками на рекламі.
Вважаю, що такому серйозному і популярному ресурсу пасує мати трохи більше поваги до себе чи до своїх читачів.
Маю велику надію, що думка ваших читачів-клієнтів, дописувачів має ще для вас якесь значення.
Вдалого всім дня і гарних вихідних.


Вельмишановний пане Orest!

І я, і "шановні адміни, модератори, ДС", як Ви влучно висловилися, мимоволі опинилися у заручниках ситуації, що склалася.
З одного боку,невдоволені користувачі форуму,яким цілком резонно не подобається така нав'язлива реклама.
З іншого - керівництво компанії-власника Finance.ua, яке досить популярно пояснило, що для оплати праці персоналу потрібно десь брати гроші. А ця домовленість (з торгівцями машинами), як я розумію, дуже... грошовита. І вже законтрактована на певну кількість показів.
Сподіваюсь, що через деякий час нав'язлива реклама зникне.
У будь-якому випадку залишаюсь на боці користувачів форуму і добре розумію їх обурення.

З найщирішою повагою,
Редактор форуму Finance.ua
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2017 11:11

У вас тут курсы из будущего публикуют...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:34

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

Что-то у вас опять слетело... или не долетело
https://finance.ua/ru/currency#cards (курсы валют по картам -- В банках-резидентах)

"подскоки" карт.курса каждые выходные режут глаз - не по фэн-шую как-то получается

Походу из-за устаревших данных абанки здесь https://tables.finance.ua/ru/currency/cards#0:0
КУРСЫ ВАЛЮТ ДЛЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
А-Банк
27.0000 27.3973 33.8000 34.4828 0.4710 0.4900
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