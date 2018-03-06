Alex2007 инсайд для форумчан, что что-то где-то слетело
Спасибо за информацию, приняли в работу.
С ув.
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 31 лип, 2017 15:19
Alex2007 инсайд для форумчан, что что-то где-то слетело
Спасибо за информацию, приняли в работу.
С ув.
Додано: Вів 15 сер, 2017 18:34
проблема з локалізацією сайта в мобільній версії
Доброго дня
Періодично помічав проблему з локалізацією на мобільному сайті і ось вирішив написати.
при заході на сайт http://finance.ua через мобільний телефон чи планшет, по замовчуванню скидує на російську версію сайту. вибираю українську, але дані локалізації не запам'ятовуються, і коли заходжу в слідуючий раз, знову перекидує на російську
деякий час назад була схожа проблема з десктопною версією сайта, я писав сюди і розробники сайта добавили це необхідне вдосконалення, можливо це допоможе в виявленні проблеми Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
Сподіваюсь цей апдейт можливо буде впровадити і на мобільній версії сайту, україномовні читачі будуть вдячні за таке важливе вдосконалення локалізації
Додано: Вів 03 жов, 2017 14:52
якщо є якісь новини дайти знати плиз
Додано: Пон 09 жов, 2017 10:36
Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ
хоть на портале, хоть на форуме регулярно! (примерно при каждом втором переходе по сайту) - всплывает рекламный баннер НА ВЕСЬ ЭКРАН(!)
вы там совсем е...лись что-ли?
Додано: П'ят 27 жов, 2017 10:50
Ветка "Валютный рынок в контексте"
дел
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 27 жов, 2017 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 жов, 2017 14:06
1. Вы сами публично обсуждаете модерирование, нарушая правила форума. К тому же вызывает вопросы подпись вашего поста.
2. Очевидно вам не известна история этой "дискуссии", участниками которой стали форумчане, а посты "обиженного" получили несколько жалоб.
3. История "откровений" забаненного форумчанина (за флуд, оффтоп и провокации) дает основания для резюме НЕ ПУТАТЬСЯ ПОД НОГАМИ во время активной торговли валютного межбанка, когда сводки с этого участка ждет остальное большинство флрумчан.
US
PS
В следующий раз, очевидно, следует побольше понять, а уж затем делиться своим мнением и приговором. Поверьте, с этим персонажем я знаком побольше Вашего.
Додано: П'ят 24 лис, 2017 09:35
Добрий день, шановні адміни, модератори, ДС. Також хочу звернути вашу увагу на дану проблему. Не маю багато часу для перелопачування інтернету в пошуках корисної інформації, тому віддаю перевагу використанню перевірених і надійних ресурсів. Фінанс уа відношу до таких, але, останнім часом, користуватися ресурсом стало просто не можливо. Постійна реклама лексусів-мерседесів-сітроенів і тд на весь чи пів монітору і необхідність це закривати при кожному кліку-переході робить користування не зручним, дуже мяко кажучи. Особливо, коли заходиш з телефону.
У звязку з цим, споглядаючи непотріб замість очікуваної корисної інформації (мовчу вже про те, що написати в форум стає ще тим квестом), часто іду на інші ресурси, де не треба шукати і ганятися за хрестиками на рекламі.
Вважаю, що такому серйозному і популярному ресурсу пасує мати трохи більше поваги до себе чи до своїх читачів.
Маю велику надію, що думка ваших читачів-клієнтів, дописувачів має ще для вас якесь значення.
Вдалого всім дня і гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 24 лис, 2017 11:13
Вельмишановний пане Orest!
І я, і "шановні адміни, модератори, ДС", як Ви влучно висловилися, мимоволі опинилися у заручниках ситуації, що склалася.
З одного боку,невдоволені користувачі форуму,яким цілком резонно не подобається така нав'язлива реклама.
З іншого - керівництво компанії-власника Finance.ua, яке досить популярно пояснило, що для оплати праці персоналу потрібно десь брати гроші. А ця домовленість (з торгівцями машинами), як я розумію, дуже... грошовита. І вже законтрактована на певну кількість показів.
Сподіваюсь, що через деякий час нав'язлива реклама зникне.
У будь-якому випадку залишаюсь на боці користувачів форуму і добре розумію їх обурення.
З найщирішою повагою,
Редактор форуму Finance.ua
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:34
Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ
Что-то у вас опять слетело... или не долетело
https://finance.ua/ru/currency#cards (курсы валют по картам -- В банках-резидентах)
"подскоки" карт.курса каждые выходные режут глаз - не по фэн-шую как-то получается
Походу из-за устаревших данных абанки здесь https://tables.finance.ua/ru/currency/cards#0:0
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