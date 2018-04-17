Alex2007 Дуже Вам дякуємо за інформацію, прийнято в роботу
З пов.Ірина
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:55
Alex2007 Дуже Вам дякуємо за інформацію, прийнято в роботу
З пов.Ірина
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:50
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:35
Ukrainian
По-перше, це трішки не та тема Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА)
По -друге, 4.7. Питання модератору щодо його адміністративних дій задаються винятково через особисті повідомлення або e-mail.
З пов.Ірина
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:40
Дякую за відповідь
Чомусь раніше причина блокування відображалася
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Щоб задати питання модератору через особисті повідомлення мені потрібно знати який саме модератор заблокував чи мені всім модераторам писати
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Підкажіть тему в якій потрібно було написати
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:58
Ukrainian Напишіть мені в приват, на майбутнє - Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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