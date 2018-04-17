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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА):
обсуждаем недостатки, указывае

Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:55

Alex2007 Дуже Вам дякуємо за інформацію, прийнято в роботу


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:50

Прохання повідомити причину блокування форумчан

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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:35

Ukrainian
По-перше, це трішки не та тема Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА)
По -друге, 4.7. Питання модератору щодо його адміністративних дій задаються винятково через особисті повідомлення або e-mail.


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:40

  Ірина_ написав:Ukrainian
По-перше, це трішки не та тема Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА)
По -друге, 4.7. Питання модератору щодо його адміністративних дій задаються винятково через особисті повідомлення або e-mail.


З пов.Ірина

Дякую за відповідь
Чомусь раніше причина блокування відображалася
---
Щоб задати питання модератору через особисті повідомлення мені потрібно знати який саме модератор заблокував чи мені всім модераторам писати
----
Підкажіть тему в якій потрібно було написати
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:58

Ukrainian Напишіть мені в приват, на майбутнє - Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42

  Ірина_ написав:Alex2007 Дуже Вам дякуємо за інформацію, прийнято в роботу


З пов.Ірина


Что-то А-банк спустя месяц по прежнему отказывается принимать у меня с карты доллярчики по 27.
https://tables.finance.ua/ua/currency/cards#0:0
:mrgreen:
Зображення

Даже по 26.5 никак не шло. :mrgreen:
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Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:29

Alex2007 :mrgreen: дякую)

З пов.Ірина
Ірина_
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