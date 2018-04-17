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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 20:19
куда с главной страницы исчез блок "самое обсуждаемое на форуме" (который находился внизу слева)?
с неделю назад исчез с главной, приходилось переходить на старую версию, а сегодня пропал и из старой версии
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Diman
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