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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА):
обсуждаем недостатки, указывае

Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:19

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

куда с главной страницы исчез блок "самое обсуждаемое на форуме" (который находился внизу слева)?
с неделю назад исчез с главной, приходилось переходить на старую версию, а сегодня пропал и из старой версии
Diman
 
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Ірина_
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