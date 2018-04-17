Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае

куда с главной страницы исчез блок "самое обсуждаемое на форуме" (который находился внизу слева)?
с неделю назад исчез с главной, приходилось переходить на старую версию, а сегодня пропал и из старой версии
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 20:19
Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ
куда с главной страницы исчез блок "самое обсуждаемое на форуме" (который находился внизу слева)?
с неделю назад исчез с главной, приходилось переходить на старую версию, а сегодня пропал и из старой версии
Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35
Diman Все на місці -
З пов.Ірина
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:17
Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ
так что, писАть в Гаагу и Стокгольм ?
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:01
На самое читаемое на форуме просто не переключается, просто сбрасывает на верх страницы.
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:59
Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ
Да очень не удобно исчез раздел где были 5-10 тем форум по которым есть последните сообщения. Возможно вернуть?
Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:48
Шановні користувачі!
Дякую за відгуки, в понеділок передам у відповідний відділ.
З пов.Ірина
|