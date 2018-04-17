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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА):
обсуждаем недостатки, указывае

Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:19

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

куда с главной страницы исчез блок "самое обсуждаемое на форуме" (который находился внизу слева)?
с неделю назад исчез с главной, приходилось переходить на старую версию, а сегодня пропал и из старой версии
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:35

Diman Все на місці - https://clip2net.com/s/3V6ySfo

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:17

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

так что, писАть в Гаагу и Стокгольм ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:01

  Ірина_ написав:Diman Все на місці - https://clip2net.com/s/3V6ySfo

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На самое читаемое на форуме просто не переключается, просто сбрасывает на верх страницы.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:59

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

  Diman написав:куда с главной страницы исчез блок "самое обсуждаемое на форуме" (который находился внизу слева)?
с неделю назад исчез с главной, приходилось переходить на старую версию, а сегодня пропал и из старой версии

Да очень не удобно исчез раздел где были 5-10 тем форум по которым есть последните сообщения. Возможно вернуть?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:48

Шановні користувачі!
Дякую за відгуки, в понеділок передам у відповідний відділ.


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 08:53

Вынос "Читать все комментарии" после новости в самый низ, на мой взгляд, стало неудобно. Раньше после новости щелкнул мышкой и читай, теперь сперва прокрути почти в самый низ, потом щелкай.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:21

yanyura дякую за відгук.
Передала у відділ, обіцяли вирішити це питання

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:44

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

Ирочка, мы все-все ждем возврата блока с последними откоментироваными темами на главной:)
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:00

Diman мені вже аж самій так соромно :oops:
Сама стукаю в закриті двері(
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Ірина_
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