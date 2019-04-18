Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае

Додано: Вів 04 вер, 2018 15:58

Добрый день.



Сегодня главная представлена в виде нового дизайна с кнопкой "старая версия", которая меняет ситуацию не сильно. На десктопе все это смотрится "на любителя", хотя я и понимаю, что заточено под мобильные устройства, но там внешний вид вообще другой и найти привычные разделы бывает нелегко.



Ранее существовала кнопка "в старом виде" справа внизу, которая посылала на "оллдизайн", который мне наиболее привычен. Возможно, что не только мне.



На десктопе, где я когда-то давно заходил на старый финанс, внешний вид в очень старом формате доступен и сегодня. Видимо печенькой где-то указано как показывать, но я не вникал еще.



Раз такой вид доступен и сегодня по старым кукам, то можно ли такую кнопку очень старого дизайна куда-то добавить сегодня?