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Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА):
обсуждаем недостатки, указывае

Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае
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  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:44

Уважаемые пользователи!
По всему сайту запланирован ряд изменений, которые будут происходить постепенно.
Блоки ,,обсуждаемое на форуме ,, действительно убрали намеренно.
Единственное место где они будут доступны это старая версия главной.
Обещают туда все вернуть до конца следующей недели.
Извините за неудобства.

С ув.Ирина
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:59

Re: Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указ

Щось шрифти зламали. Стало все непропорційним. Особливо текст повідомлень.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 09:25

Шановний Alex2007!
Нарешті сталося диво і баг по А -банку усунено.
Дякую Вам за емоційні відгуки)

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 13:54

Имею на смартфоне Xiaomi Redmi 4X вот эту программу: https://play.google.com/store/apps/deta ... om.my.mail . В ней - почтовый ящик на ukr.net, который подвязан к форуму. Так вот, письма о новых сообщениях приходят, но в них ссылки не активны, т.е. в виде обычного текста и перейти по ним нельзя.
При этом, письма с других сайтов на этот ящик - всё в порядке, с активными ссылками. Т.е., похоже, причина в настройках сайта... Что может быть?
Уже на профильной ветке по программе писал, без рез-та :(
Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 14:07

  Ірина_ написав:Шановний Alex2007!
Нарешті сталося диво і баг по А -банку усунено.
Дякую Вам за емоційні відгуки)

З пов.Ірина


Це звичайно добре з Абанкою.
Але б якщо б перерахували якось архів по карткам, а то маємо на тижневому графіку, що курс як би нижче 26.5 і не падав, і на денному також постійні "піки" із-за цього шапіто-банка.
І ще якби (точніше це навіть важливіше ніж картковий архів) в архіві міняйла бяку від 17 червня підкорегували, а то не було купівлі по 25.5717 навіть у самих барижних обмінках
І тоді все буде гарно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 10:15

  la9 написав:Имею на смартфоне Xiaomi Redmi 4X вот эту программу: https://play.google.com/store/apps/deta ... om.my.mail . В ней - почтовый ящик на ukr.net, который подвязан к форуму. Так вот, письма о новых сообщениях приходят, но в них ссылки не активны, т.е. в виде обычного текста и перейти по ним нельзя.
При этом, письма с других сайтов на этот ящик - всё в порядке, с активными ссылками. Т.е., похоже, причина в настройках сайта... Что может быть?
Уже на профильной ветке по программе писал, без рез-та :(
Спасибо

Автор приложения под андроид говорит, что ссылки в письме не обернуты в тег <a>, поэтому ссылки невозможно открыть из письма. Модераторы - можете поправить?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:52

Шановний la9, так у нас дійсно є така проблема.
Проте, на жаль, швидко це виправити не вдасться.
Дякуємо за відгук.

З пов.Ірина
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 15:58

Добрый день.

Сегодня главная представлена в виде нового дизайна с кнопкой "старая версия", которая меняет ситуацию не сильно. На десктопе все это смотрится "на любителя", хотя я и понимаю, что заточено под мобильные устройства, но там внешний вид вообще другой и найти привычные разделы бывает нелегко.

Ранее существовала кнопка "в старом виде" справа внизу, которая посылала на "оллдизайн", который мне наиболее привычен. Возможно, что не только мне.

На десктопе, где я когда-то давно заходил на старый финанс, внешний вид в очень старом формате доступен и сегодня. Видимо печенькой где-то указано как показывать, но я не вникал еще.

Раз такой вид доступен и сегодня по старым кукам, то можно ли такую кнопку очень старого дизайна куда-то добавить сегодня?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:25

Не обновляется курс НБУ

Добрый день.
Примерно с 25.04.2019 на вашем сайте не обновляется кеурс валют НБУ. Приблизительно 29.04.2019 звонил на 0800... и там приняли заявку, но до сих пор курс не обновляется.
Просьба починить.
ELibin
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:42

ELibin приносим свои извинения. Причина технических сложностей: https://news.finance.ua/ru/news/-/44814 ... -s-obyskom

Информацию о курсах НБУ на сегодня вы сможете посмотреть по ссылкам: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/metal https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal ... riod=daily

Надеемся на понимание.

С ув. Ирина
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