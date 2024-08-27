RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Опалювальний сезон: 91% житлових
будинків уже отримують...

Опалювальний сезон: 91% житлових будинків уже отримують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:29

Опалювальний сезон: 91% житлових будинків уже отримують...

Пропонуємо до обговорення:
1% житлових будинків та 94% соціальних об’єктів вже отримують тепло. Складна ситуація залишається у прифронтових Покровську та Слобожанському через руйнування інфраструктури.

Дивися повний текст
Опалювальний сезон: 91% житлових будинків уже отримують тепло
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100164
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:30

Не врите!!!
abt123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які зарплати отримують працівники ТЦК
R2 » П'ят 04 жов, 2024 13:30
7 2390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2024 20:22
vl5084431
Як оформити допомогу на опалювальний сезон з 1 жовтня
R2 » Вів 10 вер, 2024 14:08
1 811
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2024 15:56
Investor_K
Українці отримують великі штрафи за проблеми з...
R2 » Вів 27 сер, 2024 11:56
5 924
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2024 09:07
Hennady

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5924)
25.11.2024 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.