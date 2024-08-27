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Опалювальний сезон: 91% житлових будинків уже отримують...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2024 11:29
Пропонуємо до обговорення:
1% житлових будинків та 94% соціальних об’єктів вже отримують тепло. Складна ситуація залишається у прифронтових Покровську та Слобожанському через руйнування інфраструктури.
Дивися повний текст Опалювальний сезон: 91% житлових будинків уже отримують тепло
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Додано: Пон 25 лис, 2024 11:30
Не врите!!!
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