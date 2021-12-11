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Харків створить «енергетичний
острів», щоб забезпечити...

Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 01:15

Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Харкова має намір децентралізувати систему енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів. Для цього у місті створюють «енергетичний острів».

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Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією
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