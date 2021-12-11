|
|
|
Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2024 01:15
Пропонуємо до обговорення:
Влада Харкова має намір децентралізувати систему енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів. Для цього у місті створюють «енергетичний острів».
Дивися повний текст Харків створить «енергетичний острів», щоб забезпечити себе електроенергією
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100167
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|