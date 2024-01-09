|
|
В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Задля посилення безпеки дорожнього руху в Європі планують значно знизити вік учасників дорожнього руху. Рішення вже прийнято, але до набуття нормами чинності ще треба почекати.
Дивися повний текст В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за певних умов
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100172
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор