RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В ЄС літнім людям дозволять
керувати автівкою лише за...

В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:09

В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за...

Пропонуємо до обговорення:
Задля посилення безпеки дорожнього руху в Європі планують значно знизити вік учасників дорожнього руху. Рішення вже прийнято, але до набуття нормами чинності ще треба почекати.

Дивися повний текст
В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за певних умов
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
R2 » Нед 24 бер, 2024 10:57
5 1146
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 бер, 2024 12:54
Дюрі-бачі
У Швейцарії лише третина населення мають у власності житло
R2 » Сер 20 бер, 2024 09:04
1 801
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 бер, 2024 09:36
fler
Лише 5% бізнесу повернулося на Херсонщину після деокупації
R2 » Вів 09 січ, 2024 20:39
1 387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2024 20:39
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7083)
29.11.2024 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.