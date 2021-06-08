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Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лис, 2024 04:08
Пропонуємо до обговорення:
13 січня 2024 року Національний заповідник «Софія Київська» розпочинає реалізацію нових колекційних купюр «нуль євро» із зображенням визначної пам’ятки архітектури ХІ століття — Золотих воріт.
Дивися повний текст Київські Золоті ворота прикрасили сувенірну євробанкноту: де купити (фото)
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