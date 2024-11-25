За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.
Дивися повний текст
«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2024 16:41
«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день
|