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«Тисяча Зеленського»: скільки
українців подали заявку в...

«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:41

«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в...

Пропонуємо до обговорення:
За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.

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«Тисяча Зеленського»: скільки українців подали заявку в перший день
R2
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