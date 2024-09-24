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Аналітики дали прогноз
курсу долара на кінець року

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:33

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року

Пропонуємо до обговорення:
В останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/долар. До кінця року долар буде дорожчати.

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Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
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