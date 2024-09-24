В останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/долар. До кінця року долар буде дорожчати.
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Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
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Додано: Вів 03 гру, 2024 14:33
Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
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Дивися повний текст
Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
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