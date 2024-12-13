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Чого чекати
криптоінвесторам у 2025-му?

Чого чекати криптоінвесторам у 2025-му?
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:14

Чого чекати криптоінвесторам у 2025-му?

Крипторинок розвивається і стає усе більш регульованим. А нові технології відкривають ширший горизонт для інвесторів.

❓ Як заробляти на криптовалютах, вчасно реагуючи на зміни й управляючи ризиками? Усі нюанси розповість інвестиційний експерт Михайло Серюга під час воркшопу від Академії Мінфін
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Про що поговоримо:

✔️ Як змінюється ринок криптовалют під впливом регуляцій, інституційних інвестицій і нових технологій.
✔️ Чи чекати нових рекордних позначок від Біткоїна та Ефіріума у 2025 році.
✔️ Як штучний інтелект і DeFi формують нову реальність криптовалют.
✔️ Інвестиційні стратегії: як планувати та управляти ризиками

📅 КОЛИ: 12 грудня, онлайн в Zoom (буде запис)
⌚️ ТРИВАЛІСТЬ: 1,5-2 год.

🎟 Зафіксуй для себе EarlyBird Price. Реєструйся на воркшоп
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:37

Шановні форумчани!

Складіть власний КРИПТОПОРТФЕЛЬ ще до Різдва! 4 ГОДИНИ концентрованого контенту вже доступні до перегляду! Такого воркшопу про криптовалюти ви ще не бачили!

На воркшопі Ви:

👉 дізнаєтесь про ТОП-5 криптовалют на 2025 рік

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🤝 отримаєте відповіді на 20+ питань учасників та підписників Академії

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Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4673
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
 
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+ Додати
    тему
Відповісти
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