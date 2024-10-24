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Україна планує повертати
біженців з Німеччини, — Камишін

Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:11

Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.

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Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін
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