На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.
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Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін
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Додано: Суб 14 гру, 2024 14:11
Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін
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Дивися повний текст
Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін
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