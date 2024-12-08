Середня зарплата штатних працівників в Україні продовжує зростати та перевищила показники довоєнного періоду як у гривневому, так і в доларовому еквіваленті.
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Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень: дані Держстату
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:15
Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень:...
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Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень: дані Держстату
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