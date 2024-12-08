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Середня зарплата українців
перевищила довоєнний рівень:...

Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:15

Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень:...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата штатних працівників в Україні продовжує зростати та перевищила показники довоєнного періоду як у гривневому, так і в доларовому еквіваленті.

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Середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень: дані Держстату
R2
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