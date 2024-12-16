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Олімпіади
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #1234 ... 8>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:42

Олімпіади

  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:23

більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» :roll: Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 11:30

  candle645 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» :roll: Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.

В мене сусід в 90-их виграв обл. олімпіаду з математики і з пільгами поступив у КНУ, зараз доктор наук і зав. відділом в НАНУ.
Зараз дають додаткові бали за
Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України отримають додаткові бали до конкурсного балу для вступу у ЗВО. https://osvita.city/osvita/zagalna-sere ... n-konkursi

Тут швидше завдання втримати цих дітей в Україні, бо на раз два при бажанні проходять на гранти за кордон.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:28

  Ой+ написав:
  candle645 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» :roll: Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.

В мене сусід в 90-их виграв обл. олімпіаду з математики і з пільгами поступив у КНУ

"з пільгами" -- это как? -- без экзаменов?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:08

Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Ой+ написав:
  candle645 написав:більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» :roll: Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.

В мене сусід в 90-их виграв обл. олімпіаду з математики і з пільгами поступив у КНУ

"з пільгами" -- это как? -- без экзаменов?
Були варіанти без екзаменів чи по співбесіді. Залежить ще від відповідності олімпіади до обраної спеціальності. Я так поступав, без екзаменів
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:05

Чтобы меня послали на олимпиаду?

  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:41

  Faceless написав:Були варіанти без екзаменів чи по співбесіді. Залежить ще від відповідності олімпіади до обраної спеціальності. Я так поступав, без екзаменів


т.е. выиграл математику а украинский сдавать не нужно?
мне зачли только тот экзамен где олимпиада.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:44

форум ботаников. давайте запилим голосовалку у кого красный диплом был. Знания имеют ценность тогда когда двигают человечество вперёд или решают какие то эзистенциальные проблемы/угрозы. А не когда за них дают медальку и диплом. В итоге половина форума медалисты, а страна на грани выживания.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:49

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.

А знания для участия в олимпиадах были? :)
Хвалебных песен Сталину не пели уже даже в мои школьные годы.
А пионерские галстуки снимали вне школы не в знак протеста, а просто потому, что он рассматривался как признак детства, а в 13-14 лет считали себя уже почти взрослыми.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:53

  detroytred написав:Як найліпше оці всі різнобарви звести?
На цьому не загострюється увага.
да просто свести. одинаковыми правилами для всех. Это как в детском коллективе, по умолчанию сильные щимят слабых, появляются аутсайдеры, с которыми никто не хочет взаимодействовать, лизоблюды и любимчики. Но приходит внешняя сила (педагог, психолог, вожатый или даже новенький ученик) и устанавливает другие правила. По началу коллектив сопротивляется, возражает, но рычаг не на их стороне и через некоторое время исчезает право сильного и аутсайдеры, каждому находится какое то место и своя роль, а коллектив целом обретает объединяющая идея которая на время становится смыслом. Этим процессам тысяча лет и самый яркий как раз был описан в Новом Завете. Но наступила постхристианская эпоха и люди вернусь в средневековье (по уровню доверия и степени взаимодействия).
  ЛАД написав:А знания для участия в олимпиадах были?
даже если бы и были. Для подросткового возраста нормально протест против взрослых. Чтобы вырасти подросток должен ментально отделить себя от разных мастей опекунов. А танцевать под учительскую/родительскую дудочку в 13-16 лет скорее говорит о зпр. "удобные дети" (есть такое понятие у психологов) потом выкидывают чудеса дезадаптации в относительно простых условиях. Когда рядом нет "волшебной дудочки".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 15:01, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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